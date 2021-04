Covid: Moratti, ‘vaccinati in Lombardia oltre 600mila over 80’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – In Lombardia sono stati vaccinati 600mila over 80, praticamente tutti coloro “che potevano spostarsi autonomamente”. E in cinque giorni sono stati vaccinati 20mila ottantenni che non avevano prenotato e che si sono presentati spontaneamente agli hub vaccinali. A fare il punto sulle vaccinazioni è la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Ieri, la Lombardia contava di finire le vaccinazioni, almeno con una dose, a tutti gli over 80 che avevano aderito alla campagna. Gli aventi diritto di questa fascia d’età, in Regione, sono circa 730mila. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Insono stati vaccinati80, praticamente tutti coloro “che potevano spostarsi autonomamente”. E in cinque giorni sono stati vaccinati 20mila ottantenni che non avevano prenotato e che si sono presentati spontaneamente agli hub vaccinali. A fare il punto sulle vaccinazioni è la vicepresidente della Regionee assessore al Welfare, Letizia. Ieri, lacontava di finire le vaccinazioni, almeno con una dose, a tutti gli80 che avevano aderito alla campagna. Gli aventi diritto di questa fascia d’età, in Regione, sono circa 730mila. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

