Covid | Moratti | ‘in settimana esauriremo vaccinazione 4mila insegnanti già prenotati’

(Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – “In ottemperanza con quanto disposto dal Commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha chiesto la sospensione delle prenotazioni del personale scolastico under 60, come Regione abbiamo prontamente aderito. Abbiamo deciso tuttavia di esaurire entro laladellepersone che si erano già prenotate e di mantenere la possibilità di registrazione attiva, così da poterli chiamare quando arriverà il loro turno, in base all’età”. Lo spiega in una nota la vicepresidente della Lombardia, Letizia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MILANO (12 aprile 2021) - La vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha fatto oggi il punto sulle vaccinazioni anti-Covid che il Sistema socio-sanitario lombard ...