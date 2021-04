Covid: Moratti, ‘da oggi su portale prenotazioni minori disabili e familiari’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Da oggi è possibile per i minori disabili e per i loro familiari prenotarsi sul portale di Poste per essere vaccinati. Lo ha annunciato la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, in una nota dove fa il punto sulla campagna vaccinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Daè possibile per ie per i loro familiari prenotarsi suldi Poste per essere vaccinati. Lo ha annunciato la vicepresidente della Lombardia, Letizia, in una nota dove fa il punto sulla campagna vaccinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

