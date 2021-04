Covid: Milano, al Piccolo Teatro eventi e dibattiti su lavoro e pandemia (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) - lavoro e pandemia, come si può far ripartire l'economia in tempi di Coronavirus? Di questo e di altro si parlerà domani al Piccolo Teatro di Milano per la rassegna 'Piccolo Teatro Aperto'. Tra gli eventi in programma domani, alle 15.30 l'incontro 'La cultura scritta indipendente e autogestita: tra arte formazione e lavoro al tempo del Covid-19', durante il quale si discuterà di questioni come il superamento del libro di testo alla Dad, il rapporto circolare tra formazione e lavoro e i meccanismi politici ed economici che hanno portato al blocco della scuola, del settore dello spettacolo e della cultura. Alle 18 laboratorio di poesia con Paolo Cerruto - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021), 12 apr. (Adnkronos) -, come si può far ripartire l'economia in tempi di Coronavirus? Di questo e di altro si parlerà domani aldiper la rassegna 'Aperto'. Tra gliin programma domani, alle 15.30 l'incontro 'La cultura scritta indipendente e autogestita: tra arte formazione eal tempo del-19', durante il quale si discuterà di questioni come il superamento del libro di testo alla Dad, il rapporto circolare tra formazione ee i meccanismi politici ed economici che hanno portato al blocco della scuola, del settore dello spettacolo e della cultura. Alle 18 laboratorio di poesia con Paolo Cerruto - ...

