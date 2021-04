Covid Marche | oggi 111 contagi | bollettino 12 aprile

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 111 i nuovida coronavirus nellesecondo la tabella dei dati con ildi, 12. Il Servizio Sanità della Regioneha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.810 tamponi: 955 nel percorso nuove diagnosi (di cui 413 nello screening con percorso Antigenico) e 855 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 11,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 111, così ripartiti: 12 in provincia di Macerata, 55 in provincia di Ancona, 10 in provincia di Pesaro-Urbino, 7 in provincia di Fermo, 18 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (22 casi rilevati), contatti in setting domestico (25 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (26 casi rilevati), ...