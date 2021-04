Covid: Letta, ‘basta toto data riapertura, politici non diano numeri al lotto’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Bisogna mettere fine a questo toto data, penso che questo scontro non faccia bene a nessuno, crea un effetto frustrazione nei cittadini. Dire una data da parte di un politico è dare numeri al lotto”. Lo dice il segretario Pd, Enrico Letta a Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Bisogna mettere fine a questo, penso che questo scontro non faccia bene a nessuno, crea un effetto frustrazione nei cittadini. Dire unada parte di un politico è dareal lotto”. Lo dice il segretario Pd, Enricoa Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

