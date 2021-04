Covid, le news. A Roma manifestazione ristoratori tra imponenti misure di sicurezza. LIVE (Di lunedì 12 aprile 2021) Piazza Montecitorio blindata per la possibile manifestazione dei ristoratori di IoApro vietata dalla Questura. Da oggi 8 studenti su 10 in classe, quasi un milione in più della scorsa settimana. Speranza: "Andiamo verso un'estate con molte più libertà, ma non sarà un liberi tutti". In arrivo domani 360mila dosi di vaccino nell'hub della Difesa a Pratica di Mare: di queste, 184.800 rappresentano un primo carico di Johnson&Johnson mentre altre 175.200 sono di AstraZeneca Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 aprile 2021) Piazza Montecitorio blindata per la possibiledeidi IoApro vietata dalla Questura. Da oggi 8 studenti su 10 in classe, quasi un milione in più della scorsa settimana. Speranza: "Andiamo verso un'estate con molte più libertà, ma non sarà un liberi tutti". In arrivo domani 360mila dosi di vaccino nell'hub della Difesa a Pratica di Mare: di queste, 184.800 rappresentano un primo carico di Johnson&Johnson mentre altre 175.200 sono di AstraZeneca

