Covid: la Lombardia torna sotto quota mille casi. Come si muove la curva dei contagi (Di lunedì 12 aprile 2021) Oggi la Lombardia è tornata sotto quota mille contagi giornalieri . Per la precisione oggi il bollettino della Regione ha registrato su 19.022 tamponi effettuati 997 nuovi positivi, con il tasso di ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) Oggi latagiornalieri . Per la precisione oggi il bollettino della Regione ha registrato su 19.022 tamponi effettuati 997 nuovi positivi, con il tasso di ...

Advertising

fattoquotidiano : COVID IN LOMBARDIA Pentole e mestoli per contestare i vertici regionali. Guardate [VIDEO] - MediasetTgcom24 : Covid, Milano in arancione: nessuna criticità sui mezzi pubblici #milano - pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - MilanoSpia : Vaccini Covid Lombardia, somministrate oltre 47 mila dosi al giorno. Pressing sul governo per le forniture… - AleRepossi : #Covid19: sono 21 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. In calo i ricoverati al San Matteo e negli osp… -