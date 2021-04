Covid, Italia verso le riaperture: il piano del Governo per far ripartire le attività (Di lunedì 12 aprile 2021) In vista della diminuzione dei casi di coronavirus in tutto il Paese, già da giorni le Regioni spingono per parziali riaperture. “riaperture dal 20 aprile” hanno chiesto i governatori da nord a sud Italia. Intanto uno spiraglio di luce è dato dal fatto che molte regioni sono tornate in zona arancione. Attualmente restano in rosso solo Campania, Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna. riaperture dal 20 aprile: chi può ripartire La richiesta delle Regioni è stata accolta dal Governo che sta già pianificando le riaperture. Inevitabilmente la pandemia ha avuto conseguenze pesanti e ha portato una vera e propria crisi economica. Le attività chiedono di poter ripartire. Le prime attività che potranno riaprire secondo le prime ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 aprile 2021) In vista della diminuzione dei casi di coronavirus in tutto il Paese, già da giorni le Regioni spingono per parziali. “dal 20 aprile” hanno chiesto i governatori da nord a sud. Intanto uno spiraglio di luce è dato dal fatto che molte regioni sono tornate in zona arancione. Attualmente restano in rosso solo Campania, Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna.dal 20 aprile: chi puòLa richiesta delle Regioni è stata accolta dalche sta già pianificando le. Inevitabilmente la pandemia ha avuto conseguenze pesanti e ha portato una vera e propria crisi economica. Lechiedono di poter. Le primeche potranno riaprire secondo le prime ...

Advertising

ItaliaViva : Martedì Italia Viva presenta in Senato una mozione che individua con precisione le categorie con prioritaà vaccinal… - Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - fattoquotidiano : LIBERI TUTTI: SALVINI CI PROVA Mentre ieri le morti per Covid-19 in Italia toccavano il terrificante record giorna… - mistermeo : RT @mante: Questo pezzo sulla gestione dei dati sul Covid in Italia spiega come fra Conte, Istituto Superiore di Sanità, Accademia del Linc… - annalisamartini : #covid#vaccino @ministerodellasalute @repubblica da oggi è possibile prenotare vaccino dal 47 al 51 .... peccato ch… -