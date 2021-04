Covid Italia oggi, Vaia: “Dobbiamo tornare a vivere” (Di lunedì 12 aprile 2021) Nell’Italia alle prese con l’emergenza coronavirus, “Dobbiamo tornare a vivere. E visto che all’aperto le probabilità di trasmettere il virus si riducono, se si rispettano le distanze e si usano le mascherine, allora è venuto il momento di una graduale ripresa delle attività ricreative, culturali ed economiche”. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale delle malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, lo ha scritto ieri su Facebook e lo ribadisce oggi in un’intervista a ‘Il Messaggero’. Contro Covid-19 “serve un nuovo equilibrio tra protezioni e normalità”, sostiene. “Facciamo questo tipo di ragionamento”, spiega Vaia: “Siamo in una fase in cui anche l’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Nell’alle prese con l’emergenza coronavirus, “. E visto che all’aperto le probabilità di trasmettere il virus si riducono, se si rispettano le distanze e si usano le mascherine, allora è venuto il momento di una graduale ripresa delle attività ricreative, culturali ed economiche”. Francesco, direttore sanitario dell’Istituto nazionale delle malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, lo ha scritto ieri su Facebook e lo ribadiscein un’intervista a ‘Il Messaggero’. Contro-19 “serve un nuovo equilibrio tra protezioni e normalità”, sostiene. “Facciamo questo tipo di ragionamento”, spiega: “Siamo in una fase in cui anche l’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ...

