Covid Italia, oggi 9.789 contagi e 358 morti: bollettino 12 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 9.789 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 aprile, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino fornito dal ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione civile. Registrati inoltre 358 morti nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a 114.612 da inizio pandemia. Sono 190.635 i tamponi effettuati, con indice positività al 5,13%. In terapia intensiva ci sono ora 3.593 persone (+8 da ieri), con 167 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.140.565 i guariti in totale (+18.010) e 524.417 gli attualmente positivi (-8.588), secondo i dati odierni del bollettino sui contagi. I DATI DELLE REGIONI LAZIO – Sono 1.057 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino

