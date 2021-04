Covid Italia, in arrivo alle Regioni oltre 4,2 milioni di vaccini (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono oltre 4,2 milioni i vaccini “che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. oltre alle linee Pfizer, Moderna e Vaxzevria, le consegne riguarderanno anche Janssen (Johnson & Johnson). Per quest’ultimo vaccino – somministrabile in un’unica soluzione – si tratta del primo approvvigionamento in assoluto per l’Italia”. Lo rende noto la struttura del Commissario straordinario anti Covid Francesco Paolo Figliuolo. In particolare “è prevista la distribuzione di oltre tre milioni di Pfizer suddivisi in due mandate di 1,5 milioni, circa mezzo milione di Vaxzevria, oltre 400 mila di Moderna, e di più di 180 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono4,2“che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprilestrutture sanitarie dellelinee Pfizer, Moderna e Vaxzevria, le consegne riguarderanno anche Janssen (Johnson & Johnson). Per quest’ultimo vaccino – somministrabile in un’unica soluzione – si tratta del primo approvvigionamento in assoluto per l’”. Lo rende noto la struttura del Commissario straordinario antiFrancesco Paolo Figliuolo. In particolare “è prevista la distribuzione ditredi Pfizer suddivisi in due mandate di 1,5, circa mezzo milione di Vaxzevria,400 mila di Moderna, e di più di 180 ...

