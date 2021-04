Covid Italia e Lombardia, il bollettino di oggi 12 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) L'Italia torna a colorarsi di arancione . Da oggi, lunedì 12 aprile, sono soltanto quattro le regioni in zona rossa : Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, che in quaranta giorni è passata ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) L'torna a colorarsi di arancione . Da, lunedì 12, sono soltanto quattro le regioni in zona rossa : Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, che in quaranta giorni è passata ...

Advertising

ItaliaViva : Martedì Italia Viva presenta in Senato una mozione che individua con precisione le categorie con prioritaà vaccinal… - Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - chetempochefa : Questa sera non perdetevi l’importante intervista del Ministro della Salute @robersperanza a #CTCF da @fabfazio. F… - LetiziaGargiulo : RT @mante: Questo pezzo sulla gestione dei dati sul Covid in Italia spiega come fra Conte, Istituto Superiore di Sanità, Accademia del Linc… - mi47as13 : Cosa deve fare un genitore che per la crisi del Covid non può pagare l'assegno di mantenimento… -