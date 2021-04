Covid | India secondo Paese più colpito | superato il Brasile

(Di lunedì 12 aprile 2021) Inè stato segnalato un nuovo record di contagiati dal coronavirus, 168.912 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Sanità di Nuova Delhi, portando così l’a superare ilcomecon il maggiori numero di casi di-19 nel mondo. Sono infatti 13.527.717 le persone contagiate dal coronavirus in, contro i 13.482.023 in, come si legge sul Times of. Sono invece 904 le persone che hanno perso la vita innelle ultime 24 ore, aggiornando a 170.179 il totale delle vittime della pandemia nel. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

AGI - L'India ha vietato le esportazioni del farmaco Remdesivir, usato in alcuni casi per i pazienti affetti da Covid. Il ministero della Salute ha infatti reso noto che l'aumento esponenziale dei ...