Covid | in Sicilia virus non arretra | 1 110 nuovi casi | 500 solo a Palermo

(Di lunedì 12 aprile 2021) Per la quinta settimana consecutiva i dati dell’emergenza sanitaria inlegata alsono in peggioramento. Secondo il bollettino quotidiano del Ministero, oggi sono 1.110 ipositivi su 38.058 tamponi processati, con una incidenza del 3,0%. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime sono 20 e portano il Mattino dinotizie.

... previsti nel Piano regionale di potenziamento della rete ospedaliera in, che vede il governatore quale commissario della Struttura per l'emergenza. Attualmente sono trenta i cantieri ...: Canicattì e Favara diventano "rosse', proroga per Rosolini e Solarino Due nuove "zone rosse" in. Si tratta di Canicattì e Favara, in provincia di Agrigento. Lo prevede un'ordinanza del ...Il vicesegretario nazionale ed ex ministro del Sud, Peppe Provenzano, all’Huffington post dice: «Il regionalismo esasperato durante la pandemia ha mostrato tutti i suoi limiti, per questo è inaccettab ...Dopo tanti sacrifici, grazie alla campagna di vaccinazione anti-covid e ai controlli, crediamo che la Sicilia sia una tra le mete più ricercate dal turismo interno e da quello internazionale, e ciò ...