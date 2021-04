Covid in Italia: 358 vittime, tasso positività al 5,1% (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 9.789 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331). Sono 190.635 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 253.100. Il tasso di positività è del 5,1%, in calo di 1,1 punti rispetto a ieri quando era stato del 6,2%. Sono 3.593 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in aumento di 8 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 167 (ieri 175). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.329 persone, in aumento di 78 rispetto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 9.789 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 lein un giorno (ieri 331). Sono 190.635 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in. Ieri i test erano stati 253.100. Ildiè del 5,1%, in calo di 1,1 punti rispetto a ieri quando era stato del 6,2%. Sono 3.593 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni perin, in aumento di 8 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 167 (ieri 175). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.329 persone, in aumento di 78 rispetto ...

