Covid in Campania, la curva dei contagi “schizza” al 14%: il bollettino di oggi 12 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono più di 1300 i positivi del giorno in Campania secondo il bollettino di oggi, 12 aprile, dell’unità di crisi. Cala il numero dei tamponi effettuati: sono poco più di 9mila. Ma questo significa che il rapporto positivi/tamponi è pari al 14,63%, rispetto al 10,75% registrato ieri. Ancora 43 l vittime, di cui 25 deceduti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono più di 1300 i positivi del giorno insecondo ildi, 12, dell’unità di crisi. Cala il numero dei tamponi effettuati: sono poco più di 9mila. Ma questo significa che il rapporto positivi/tamponi è pari al 14,63%, rispetto al 10,75% registrato ieri. Ancora 43 l vittime, di cui 25 deceduti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus, oggi in Campania più guariti (1.828) che nuovi positivi (1.386) - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #bollettinocampania Covid-19 Campania, il bollettino odierno: +1.386 po… - aranciaverde : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #12aprile 1.386 positivi su 9.473 tamponi molecolari (14,6% positivi), 1.828 guariti e 43 decessi d… -