Covid, in arrivo il primo vaccino pediatrico. "Il virus va bloccato" (Di lunedì 12 aprile 2021) Alessandro Ferro Entro il mese di maggio potrebbe esserci l'approvazione anche per il primi vaccino da somministrare al di sotto dei 18 anni. "Il loro coinvolgimento sarà essenziale per limitare la circolazione del virus" "E pur si muove", diceva Galilei. Le notizie positive riguardano la fascia d'età pediatrica per cui sembra esserci (finalmente) il primo vaccino anti-Covid in arrivo in tempi brevi. Ancora una volta, bisognerà tessere le lodi della multinazionale Pfizer. "Entro maggio l'ok dell'Fda" "Se tutto andrà bene, entro maggio avremo l'approvazione del primo vaccino pediatrico anti Covid-19". È la previsione dell'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola, dopo che "venerdì Pfizer ha ...

