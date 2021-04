Covid, il Generale Figliuolo: “Nessuna deroga”, in arrivo nuovi vaccini (Di lunedì 12 aprile 2021) Il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato l’arrivo di nuove dosi di vaccini: nella nota si ribadiscono anche i criteri della vaccinazione. Figliuolo risponde a De Luca sui criteri di somministrazione dei vaccini per il Covid (Getty Images)Queste settimane contrassegnate da lunghi dibattiti sull’emergenza Covid e sul piano vaccinale in Italia. Dopo le polemiche sul vaccino AstraZeneca, a finire nel mirino è il piano vaccinale, con alcune critiche mosse sui criteri di somministrazione delle dosi. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, vorrebbe seguire dei criteri “economici” nel somministrare le dosi, senza utilizzare le fasce d’età. La priorità resterebbe sempre quella di vaccinare gli ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo, ha annunciato l’di nuove dosi di: nella nota si ribadiscono anche i criteri della vaccinazione.risponde a De Luca sui criteri di somministrazione deiper il(Getty Images)Queste settimane contrassegnate da lunghi dibattiti sull’emergenzae sul piano vaccinale in Italia. Dopo le polemiche sul vaccino AstraZeneca, a finire nel mirino è il piano vaccinale, con alcune critiche mosse sui criteri di somministrazione delle dosi. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, vorrebbe seguire dei criteri “economici” nel somministrare le dosi, senza utilizzare le fasce d’età. La priorità resterebbe sempre quella di vaccinare gli ...

Covid, dilaga l'usura a Palermo. Il generale Guarino: "Triplicate le denunce" La Repubblica Anche un pezzo del Recovery nel nuovo scostamento da 40 miliardi Sarà più corposo, intorno ai 40 miliardi, e soprattutto cambierà pelle: dentro non ci saranno solo gli aiuti ai bar, ai ristoranti e a tutte le altre attività colpite dalle restrizioni anti Covid ...

