COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: contagi in rialzo per Lioni e Grottaminarda (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 657 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 56 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Aquilonia; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 5, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Castelfranci; – 2, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Frigento; – 1, residente nel comune di Greci; – 7, residenti nel comune di Grottaminarda; – 9, residenti nel comune di Lioni; – 2, residenti nel comune di Manocalzati; – 2,residenti nel comune di Marzano di Nola; – 1,residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

