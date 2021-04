Covid | Gelmini | “Maggio sarà il mese delle riaperture”

(Di lunedì 12 aprile 2021) La ministra degli Affari Regionali, Mariastella, interviene in merito al dibattitito riguardante leL'articolo .

... il piano del governo per bar, ristoranti, sport e cultura, Toti fiducioso: 'Ci sono condizioni per riaprire dal 20 aprile': 'Chi vaccinerà di più riaprirà prima, speriamo tra ......Confartigianato La ripresa di tutte le attività imprenditoriali " "Il ministro Mariastella... Lo sappiamo e lo abbiamo ripetuto allo sfinimento: ilnon si prende dentro un centro estetico ...Vaccini covid Marche, Saltamartini ... subito più perdite come palestre e commercio perché è intenzione del governo farle ripartire”. La Gelmini ha definito le Marche una regione con alte potenzialità ...(ANSA) - ANCONA, 12 APR - "Maggio sarà il mese delle riaperture". Così ad Ancona la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini a margine di un incontro con gli eletti di Forza Italia nella se ...