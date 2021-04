Covid Francia, nuovo record di ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 12 aprile 2021) Covid Francia oggi, continuano a crescere anche oggi i ricoveri in terapia intensiva negli ospedali d’Oltralpe. Oggi si è arrivati a quota 5.916 contro i 5.838 di ieri e 5.433 di lunedì scorso. Il bollettino odierno riporta 8.535 nuovi contagi, un numero che potrebbe risentire del calo delle registrazioni nel weekend, e 385 decessi in ospedale. Al momento vi sono 31.262 persone ricoverate con 2.172 nuove ammissioni in 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021)oggi, continuano a crescere anche oggi iinnegli ospedali d’Oltralpe. Oggi si è arrivati a quota 5.916 contro i 5.838 di ieri e 5.433 di lunedì scorso. Il bollettino odierno riporta 8.535 nuovi contagi, un numero che potrebbe risentire del calo delle registrazioni nel weekend, e 385 decessi in ospedale. Al momento vi sono 31.262 persone ricoverate con 2.172 nuove ammissioni in 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera.

