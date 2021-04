Covid Emilia Romagna, oggi 1.151 contagi e 31 morti: bollettino 12 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 1.151 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 12 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 31 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.229 tamponi molecolari per un totale di 4.150.281. A questi si aggiungono anche 4.670 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.306 in più rispetto a ieri e raggiungono, quindi, quota 273.287. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 12.411 nella Regione. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40, 2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Modena con 213 nuovi casi, seguita da Bologna (203). Poi Rimini (128), Parma (125), Reggio Emilia (103). Seguono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 1.151 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 12. Nella tabella si fa riferimento ad altri 31. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.229 tamponi molecolari per un totale di 4.150.281. A questi si aggiungono anche 4.670 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.306 in più rispetto a ieri e raggiungono, quindi, quota 273.287. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 12.411 nella Regione. L’età media dei nuovi positivi diè 40, 2 anni. La situazione deinelle province vede al primo posto Modena con 213 nuovi casi, seguita da Bologna (203). Poi Rimini (128), Parma (125), Reggio(103). Seguono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bonaccini al ministro del Turismo Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Il presidente dell'Emilia Rom… - repubblica : ?? Riaperture, polemica sul turismo. Il governatore dell'Emilia Romagna contro le isole Covid-free: 'No a localita'… - fattoquotidiano : Emilia-Romagna, un pacco con scritto “frode Covid” consegnato al governatore Bonaccini. Allertati i carabinieri, si… - fisco24_info : Covid Emilia Romagna, oggi 1.151 contagi e 31 morti: bollettino 12 aprile: I dati della Regione… - infoitsalute : Covid, 1151 contagi in Emilia Romagna. Tornano a crescere i ricoveri -