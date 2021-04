Covid, ecco il primo tampone antigenico fai da te certificato CE (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Arriva sul mercato il primo test rapido al mondo dell’antigene per l’autodiagnosi del Covid-19, certificato per l’uso in tutta l’UE. “Il kit rapido ‘BOSON‘– spiega l’azienda produttrice in una nota- per l’autodiagnosi del coronavirus è stato il primo prodotto ad essere debitamente testato e certificato CE dall’organismo notificato dell’UE TÜV SÜD Product Service GmbH, che conferma la qualità e l’affidabilità del prodotto”. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Arriva sul mercato il primo test rapido al mondo dell’antigene per l’autodiagnosi del Covid-19, certificato per l’uso in tutta l’UE. “Il kit rapido ‘BOSON‘– spiega l’azienda produttrice in una nota- per l’autodiagnosi del coronavirus è stato il primo prodotto ad essere debitamente testato e certificato CE dall’organismo notificato dell’UE TÜV SÜD Product Service GmbH, che conferma la qualità e l’affidabilità del prodotto”.

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco Covid. Vaccini, arriva il monodose di Johnson&Johnson. Ecco come funziona Reuters . È l'unico vaccino anti Covid monodose disponibile. Può essere conservato in frigorifero e può essere somministrato a tutte le persone con un'età superiore ai 18 anni. Ecco l'identikit del vaccino Johnson & Johnson, che ...

Durigon, decreto Sostegni Bis 2021: ecco cosa c'è nel provvedimento ...Draghi prova ad accelerare sul decreto Sostegni bis in modo da dare una risposta concreta il prima possibile alle piccole partite Iva e i settori più colpiti dalla crisi economica dovuta al Covid, e ...

Covid, ecco come prenotare il vaccino in Campania La Repubblica Covid Latina, il bollettino di oggi: 117 nuovi casi e un morto La settimana comincia con 117 nuovi casi di contagio al Coronavirus in provincia di Latina ... Solo questi tre comuni hanno avuto nuovi contagi a doppiia cifra. Ecco comune la tabella con i nuovi casi ...

“Ho avuto il Covid… e ora?” Ecco una guida pratica per la riabilitazione Il dottor Massimo Fiori, urologo, presidente del Lions club Forlì-Cesena Terre di Romagna ed ex paziente malato di Covid: "Quello che vogliamo offrire con queste pagine è la possibilità di continuare ...

