Covid e solitudine | tanta voglia di adottare cani e gatti randagi | il boom degli affidi in un canile di Bergamo

Advertising

tomasonidiego : RT @webecodibergamo: Un effetto del Covid - webecodibergamo : Un effetto del Covid - FondazioneGL : Il terzo video della campagna #LaVitaInUnGesto della @FondazioneGL se ne parla su @Affaritaliani Covid, giovani e… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Covid, giovani e sportivi: sfidare la solitudine di questo tempo sospeso - Ettore572 : RT @Affaritaliani: Covid, giovani e sportivi: sfidare la solitudine di questo tempo sospeso -

Ultime Notizie dalla rete : Covid solitudine

TGCOM

...più colpite dal, il fenomeno dell'adozione degli 'animali da compagnia' è stato ancora più alto rispetto alla media italiana. Alcuni degli effetti legati alla pandemia, depressione e,...Il senso diè aumentato a dismisura', conclude il signor Pino. Se prima del diffondersi del- 19, dunque, la convivialità poteva aprirsi alla vicinanza dettata dalla comune ...Allo scoppiare del Coronavirus, ho sentito l'esigenza di scrivere qualcosa ... Che modo di morire ignobile è questo? Solo, nella solitudine". Si finisce, poi, con storie di speranza e di un medico che ...Il Covid è arrivato mentre stavamo a Palermo, abbiamo continuato con difficoltà, poi siamo andati in lockdown in una solitudine improvvisa, ci vedevamo su Zoom per cercare di capire. Ero stravolto".