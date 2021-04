Covid e scuola, a Napoli è subito stop: contagi tra alunni e prof, le classi vanno in quarantena (Di lunedì 12 aprile 2021) Neppure una settimana di scuola in presenza che arrivano i primi alunni positivi. Le scuole di Napoli con casi di Covid sono ben sei per un totale di 22 positivi, mentre un settimo istituto attende i... Leggi su ilmattino (Di lunedì 12 aprile 2021) Neppure una settimana diin presenza che arrivano i primipositivi. Le scuole dicon casi disono ben sei per un totale di 22 positivi, mentre un settimo istituto attende i...

