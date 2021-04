Covid De Rossi, migliorano le condizioni del romano: “Nei prossimi giorni tornerà a casa” (Di lunedì 12 aprile 2021) Daniele De Rossi è uno dei tanti sportivi che hanno dovuto o stanno combattendo con il Covid-19.VIDEO Italia, dai primi contagi nello staff al ricovero di De Rossi: le tappe del focolaio CovidL'ex centrocampista della Roma, attualmente nello staff tecnico della nazionale maggiore, era stato contagiato nel cluster che si era creato all'interno del gruppo azzurro nel periodo della pausa delle nazionali. Le condizioni in rapido peggioramento avevano allarmato i medici, che avevano predisposto il ricovero a scopo precauzionale all'Ospedale Spallanzani di Roma.De Rossi ha trovato come compagna di reparto Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi che aveva anch'essa contratto il virus. A tranquillizzare i tifosi ci ha pensato Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani che ha ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Daniele Deè uno dei tanti sportivi che hanno dovuto o stanno combattendo con il-19.VIDEO Italia, dai primi contagi nello staff al ricovero di De: le tappe del focolaioL'ex centrocampista della Roma, attualmente nello staff tecnico della nazionale maggiore, era stato contagiato nel cluster che si era creato all'interno del gruppo azzurro nel periodo della pausa delle nazionali. Lein rapido peggioramento avevano allarmato i medici, che avevano predisposto il ricovero a scopo precauzionale all'Ospedale Spallanzani di Roma.Deha trovato come compagna di reparto Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi che aveva anch'essa contratto il virus. A tranquillizzare i tifosi ci ha pensato Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani che ha ...

