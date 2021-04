Covid | De Luca | Se ci fanno avere lo Sputnik 500 mila somministrazioni di vaccino in Campania in 14 giorni

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Se si decidono a farcianche, il contratto fatto dalla Regioneprevede 500nelle prime due settimane, quindi, abbiamo 500cittadini vaccinati e nei due mesi successivi tre milioni di dosi di vaccini”. Così il presidente della Regione, Vincenzo De, a Benevento a margine dell’inaugurazione dello ‘Spazio lavoro’ organizzato con la locale sede di Confindustria. “Questo significa che, oltre quelli contrattualizzati dall’Europa, noi abbiamo vaccini a centinaia di migliaia che possiamo distribuire a tutte le fasce di popolazione”, ha spiegato. Deè poi tornato a parlare di “mercato nero dei vaccini” spiegando che, in, “non solo abbiamo meno vaccini, ...

Advertising

zazoomblog : Vaccini Covid Italia Figliuolo stoppa De Luca - #Vaccini #Covid #Italia #Figliuolo - il_mio_giornale : #Turismo: isole Covid free, Bonaccini e Zaia bocciano De Luca - luca_bartolozzi : RT @RadioSavana: Roma ora, esplode la rabbia sociale di cittadini e lavoratori contro le restrizioni Covid e classe politica. - Pietro_Otto : RT @ierogamos: Abbiamo un debito di riconoscenza con i medici di base che nonostante il protocollo ministeriale, hanno curando gli ammalati… - TV7Benevento : COVID: DE LUCA, 'FAREMO ORDINANZA PER INGRESSO LIBERO IN RISTORANTI CON CARD AVVENUTA VACCINAZIONE'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Luca

Ma finché i dati sui contagi danon migliorano gli studenti più grandi restano in dad. Una ... Il ministro dell'Istruzione ci ascolti!', ha affermatoRedolfi che guida l'Uds. Non è la prima ...Così il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, replica al presidente della Campania, Vincenzo De. 'L'obiettivo è quello di mettere al sicuro le persone fragili e gli anziani, che sono ...Stop al piano vaccinale di De Luca che da oggi prevedeva la somministrazione del vaccino agli operatori turistici di Ischia, Capri e Procida ...Lo dicono il capogruppo del M5S all’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Di Caro, e i componenti pentastellati della commissione Salute di Palazzo dei Normanni, Francesco Cappello, Antonio De Luca, ...