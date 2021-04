Covid, dagli Usa in arrivo il vaccino Novavax. L’azienda: “Aspettiamo Ema e trattiamo con Ue. La produzione? 150 milioni di dosi al mese” (Di lunedì 12 aprile 2021) Uno dei prossimi vaccini in dirittura d’arrivo è lo statunitense NVX-CoV2373 a base di proteine ingegnerizzate della biotech statunitense Novavax con cui l’Unione europea ha una trattativa in corso da diverse settimane. Il composto è sottoposto alla rolling review da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). “Prevediamo di presentare l’approvazione regolamentare prima nel Regno Unito con la Mhra (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, ndr) nel secondo trimestre. Abbiamo già iniziato il processo di presentazione con Ema e diverse altre agenzie con dati non clinici. Una volta che avremo completato il processo di presentazione – spiega al fattoquotidiano.it ha John Trizzino, vicepresidente esecutivo, Chief Commercial e Business Novavax – l’Ema completerà la sua revisione, che determinerà la tempistica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Uno dei prossimi vaccini in dirittura d’è lo statunitense NVX-CoV2373 a base di proteine ingegnerizzate della biotech statunitensecon cui l’Unione europea ha una trattativa in corso da diverse settimane. Il composto è sottoposto alla rolling review da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). “Prevediamo di presentare l’approvazione regolamentare prima nel Regno Unito con la Mhra (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, ndr) nel secondo trimestre. Abbiamo già iniziato il processo di presentazione con Ema e diverse altre agenzie con dati non clinici. Una volta che avremo completato il processo di presentazione – spiega al fattoquotidiano.it ha John Trizzino, vicepresidente esecutivo, Chief Commercial e Business– l’Ema completerà la sua revisione, che determinerà la tempistica ...

