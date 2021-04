Covid da ieri solo 9.789 nuovi contagi ma ben 358 decessi. Nel Lazio il via agli anticorpi monoclonali (Di lunedì 12 aprile 2021) Decisamente pochi i test effettuati nelle ultime 24 ore (190.635) tuttavia, i ‘tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), hanno individuato 9.789 nuovi contagi che, in proporzione, hanno sortito un lieve aumento dell’indice positività, pari al 5,13. Inoltre, illustra il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, oggi nel Paese gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’) sono 524.417, dunque 8.588 in meno rispetto a quanti censiti ieri. La settimana inizia con la Campania tra le regione maggiormente colpite dai nuovi contagi (1386), seguita dall’Emilia Romagna (1.151), dal Lazio (1.057), dalla Lombardia (997), dalla Puglia (815), dal Toscana (715), dal Piemonte (636), e dal Veneto (587). Ancora troppo alto purtroppo il numero delle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021) Decisamente pochi i test effettuati nelle ultime 24 ore (190.635) tuttavia, i ‘tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), hanno individuato 9.789che, in proporzione, hanno sortito un lieve aumento dell’indice positività, pari al 5,13. Inoltre, illustra il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, oggi nel Paese gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’) sono 524.417, dunque 8.588 in meno rispetto a quanti censiti. La settimana inizia con la Campania tra le regione maggiormente colpite dai(1386), seguita dall’Emilia Romagna (1.151), dal(1.057), dalla Lombardia (997), dalla Puglia (815), dal Toscana (715), dal Piemonte (636), e dal Veneto (587). Ancora troppo alto purtroppo il numero delle ...

borghi_claudio : Comunque in sequenza @Ariachetira ci ha fatto vedere ieri che in Spagna i ristoranti, gli alberghi e le località tu… - fattoquotidiano : LIBERI TUTTI: SALVINI CI PROVA Mentre ieri le morti per Covid-19 in Italia toccavano il terrificante record giorna… - AnsaMarche : Covid, nelle Marche 862 ricoveri, +5 su ieri. Invariato numero pazienti intensiva e semi intensiva, 29 dimessi - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - StefanoVismara7 : RT @Pandivia1: @IFashioned @martinoloiacono Ti faccio notare che queste misure 'straordinarie' possono essere imposte se le percentuali dei… -