Covid Cosenza, scuole chiuse fino al 17 aprile: troppi positivi (Di lunedì 12 aprile 2021) scuole chiuse a Cosenza fino al prossimo 17 aprile per troppi positivi da coronavirus fra gli studenti. A deciderlo e comunicarlo è il sindaco della città, Mario Occhiuto. "Ho disposto la sospensione di tutte le attività in presenza, nessuna esclusa, compreso l'uso dei laboratori, per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado nonché all'interno dei servizi socio educativi per la prima infanzia –fino a 36 mesi di età– pubblici e privati del Comune di Cosenza, con efficacia dal 12 aprile fino a sabato 17 aprile 2021 incluso", comunica il sindaco. "Non ho mai chiuso le scuole durante questo periodo – afferma –

