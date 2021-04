**Covid: cordone polizia attorno P.Chigi e Camere, alle 13 centro blindato** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Elicottero in volo sul centro storico di Roma, dove al momento c’è una blindatura ‘light’ delle vie attorno a Palazzo Chigi, Montecitorio e Senato, con transenne e polizia che vigilano sulle persone in entrata e uscita, in attesa della manifestazione ‘Io apro’, con ben 130 pullman in arrivo da tutta Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Elicottero in volo sulstorico di Roma, dove al momento c’è una blindatura ‘light’ delle viea Palazzo, Montecitorio e Senato, con transenne eche vigilano sulle persone in entrata e uscita, in attesa della manifestazione ‘Io apro’, con ben 130 pullman in arrivo da tutta Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Covid: cordone polizia attorno P.Chigi e Camere, alle 13 centro blindato**... - Man115tn1 : RT @magicaGrmente22: Ristoratrice in lacrime: 'Lavoro per un euro' - 'Ormai lavoro per un euro all'ora. Gli investimenti di una vita erano… - mereu_giorgio : RT @Italiantifa: Scontri in piazza a Montecitorio dove i manifestanti - hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Un poliziotto è r… - Antobello : RT @magicaGrmente22: Ristoratrice in lacrime: 'Lavoro per un euro' - 'Ormai lavoro per un euro all'ora. Gli investimenti di una vita erano… - _Fumagalli : RT @magicaGrmente22: Ristoratrice in lacrime: 'Lavoro per un euro' - 'Ormai lavoro per un euro all'ora. Gli investimenti di una vita erano… -