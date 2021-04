Covid | chef Colonna | ‘se protestassero metalmeccanici ci sarebbe sciopero generale’

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Sono pienamente d’accordo con la manifestazione, appoggio totalmente la categoria, ma il vero problema è che non abbiamo un sindacato che ci rappresenti. Se ci fossero stati ial nostro posto cistato logenerale”. Così all’Adnkronos Antonellosul sit-in dei ristoratori di oggi pomeriggio a Roma, di fronte al Parlamento. “Siano scesi in piazza anche troppo tardi – sottolinea lo– e lo dico senza polemiche, io ho mantenuto tutto il mio personale, perché chiudere significherebbe anche vederli andare via, all’estero, dopo che sono stati formati”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Condividi questo articolo:Roma, 12 apr. (Adnkronos) – "Sono pienamente d'accordo con la manifestazione, appoggio totalmente la categoria, ma il vero problema è che non abbiamo un sindacato che ci rapp ...Si prevede una ripartenza prepotente e immediata per il mondo della ristorazione post-Covid. È quanto emerge dall'indagine realizzata da Scuola Tessieri, la più grande scuola di cucina del Centro Ital ...