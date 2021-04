Covid, Cartabellotta (pres. Gimbe): “500mila vaccinazioni al giorno entro il 15 aprile? Al momento i numeri non ci sono” (Di lunedì 12 aprile 2021) vaccinazioni in Italia, come sta andando la campagna di immunizzazione dal Covid? “500mila vaccinazioni al giorno entro il 15 aprile? Al momento i numeri non ci sono”. E’ il giudizio tranchant di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe attiva fin dall’inizio dell’emergenza nel monitoraggio dei dati della pandemia in Italia, intervenuto poco fa su Radio Cusano Campus. (prosegue dopo la foto) vaccinazioni in Italia, la Gimbe: “500mila inoculazioni dal15 aprile? Al momento i numeri non ci sono” vaccinazioni in Italia, come ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 aprile 2021)in Italia, come sta andando la campagna di immunizzazione dal? “alil 15? Alnon ci”. E’ il giudizio tranchant di Ninoidente della Fondazioneattiva fin dall’inizio dell’emergenza nel monitoraggio dei dati della pandemia in Italia, intervenuto poco fa su Radio Cusano Campus. (prosegue dopo la foto)in Italia, la: “inoculazioni dal15? Alnon ciin Italia, come ...

