Covid Campania, oggi 1.386 contagi e 43 morti: bollettino 12 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 1383 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 12 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 43 morti di cui 18 avvenuti in precedenza, ma registrati solo oggi. Sono stati 9.473 i tamponi molecolari e 4.608 quelli antigenici. Dei 1.386 nuovi positivi, 499 sono risultati sintomatici. Da inizio pandemia ci sono stati 5.817 decessi. I guariti sono stati 1.828 nelle ultime 24 ore che porta il totale a 261.443. In Campania sono 136 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, 1.594 quelli nei reparti di degenza. Continua, intanto, la campagna di vaccinazioni nella Regione. Alle 12 di oggi, lunedì 12 aprile, sono state fatte 16.748 somministrazioni in più.

