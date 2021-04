Covid Campania, De Luca: “Fuori da zona rossa al 90% da lunedì” (Di lunedì 12 aprile 2021) Campania zona rossa ancora per una settimana, ma per il governatore Vincenzo De Luca le cose potrebbero cambiare in meglio già a partire dal prossimo lunedì. “Questo fine settimana, venerdì, si riunirà il Comitato tecnico scientifico, faranno la valutazione e credo che al 90% usciremo dalla zona rossa”, ha detto infatti il presidente della Regione parlando a una delegazione di commercianti che ha incontrato a Benevento insieme al sindaco Clemente Mastella. “A quel punto dovremo ragionare nel merito delle attività economiche”, ha aggiunto. Riapertura delle attività economiche con un orario di chiusura “accettabile” e coprifuoco dalla mezzanotte. Questa l’idea del presidente della Regione espressa nel corso dell’incontro. “Dovremo ragionare nel merito delle attività ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021)ancora per una settimana, ma per il governatore Vincenzo Dele cose potrebbero cambiare in meglio già a partire dal prossimo. “Questo fine settimana, venerdì, si riunirà il Comitato tecnico scientifico, faranno la valutazione e credo che al 90% usciremo dalla”, ha detto infatti il presidente della Regione parlando a una delegazione di commercianti che ha incontrato a Benevento insieme al sindaco Clemente Mastella. “A quel punto dovremo ragionare nel merito delle attività economiche”, ha aggiunto. Riapertura delle attività economiche con un orario di chiusura “accettabile” e coprifuoco dalla mezzanotte. Questa l’idea del presidente della Regione espressa nel corso dell’incontro. “Dovremo ragionare nel merito delle attività ...

gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - CarriaggioM : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 12 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - _fed37 : @tizetavip È il presidente della mia regione, la Campania, famoso per i suoi siparietti in dialetto sulla questione covid ?? - fisco24_info : Covid Campania, De Luca: 'Fuori da zona rossa al 90% da lunedì': L'idea del governatore: riapertura attività econom… -