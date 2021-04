Advertising

TV7Benevento : Covid: Bonometti (Confindustria), 'spero vaccini in azienda da 15 maggio, noi pronti anche ora'... - TV7Benevento : Covid: Bonometti (Confindustria), 'non si apra su impressioni ma sulla base di dati'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonometti

Metro

... per il contrasto e il contenimento del, cui devono uniformarsi datori di lavoro e lavoratori:... Così in una nota il presidente di Confindustria Lombardia, Marco. 'Il mondo industriale ...Così il presidente di Confindustria Lombardia, Marco, a proposito della firma del protocollo nazionale. "Il mondo industriale vuole dare il proprio contributo nella campagna di vaccinazione,...E' la previsione, e un po' l'auspicio, del presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, firmatario del primo protocollo di questo genere con la Regione, ormai un mese fa. "Il problema - ...Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Da oggi la Lombardia è in zona arancione dopo un mese di zona rossa ma la raccomandazione di Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, è quella di ...