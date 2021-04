Covid: Boccia, ‘rispetto per chi protesta ma che c’entra Casapound?’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo il massimo rispetto per chi protesta in piazza e vanno sostenute concretamente tutte le categorie in grave difficoltà a causa del Covid-19: dai ristoranti, ai bar, dalle palestre ai cinema e teatri, così come al commercio, in particolare il settore moda colpito gravemente. Ma cosa c’entra oggi Casapound con i ristoratori in una piazza non autorizzata?” Così ai microfoni di Tgcom 24 Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo il massimo rispetto per chiin piazza e vanno sostenute concretamente tutte le categorie in grave difficoltà a causa del-19: dai ristoranti, ai bar, dalle palestre ai cinema e teatri, così come al commercio, in particolare il settore moda colpito gravemente. Ma cosaoggi Casapound con i ristoratori in una piazza non autorizzata?” Così ai microfoni di Tgcom 24 Francesco, responsabile Enti locali del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

