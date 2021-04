Covid, appello dei medici specialisti a Draghi: “Undici milioni di malati gravi lasciati indietro” (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr – Un appello concreto sebbene coi toni della disperazione quello dei medici specialisti a Draghi, attraverso il FOCE (Confederazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi). Un report sconfortante che parla di Undici milioni di italiani, malati, che causa pandemia da Covid o per meglio dire di una certa gestione del sistema Salute si sono ritrovati in grandi difficoltà e ora non hanno tempo da perdere. Gli specialisti inviano a Draghi report su malati gravi Secondo il rapporto inviato a Draghi, titolato “Stato della gestione delle patologie oncoematologiche e cardiologiche durante la pandemia da Covid in Italia”, sarebbero 160.000 i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr – Unconcreto sebbene coi toni della disperazione quello dei, attraverso il FOCE (Confederazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi). Un report sconfortante che parla didi italiani,, che causa pandemia dao per meglio dire di una certa gestione del sistema Salute si sono ritrovati in grandi difficoltà e ora non hanno tempo da perdere. Gliinviano areport suSecondo il rapporto inviato a, titolato “Stato della gestione delle patologie oncoematologiche e cardiologiche durante la pandemia dain Italia”, sarebbero 160.000 i ...

