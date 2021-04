Covid, a Cosenza aumentano i contagi: sindaco chiude le scuole (Di lunedì 12 aprile 2021) REGGIO CALABRIA – “Sospensione di tutte le attività in presenza, nessuna esclusa, compreso l’uso dei laboratori, per tutti gli alunni all’interno delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado nonchè all’interno dei servizi socio educativi per la prima infanzia, fino a 36 mesi di età, pubblici e privati del Comune di Cosenza, con efficacia dal 12 aprile fino a sabato 17 aprile 2021 incluso”. È quanto previsto dall’ordinanza del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, a seguito della grave situazione epidemiologica che si registra da giorni in città. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) REGGIO CALABRIA – “Sospensione di tutte le attività in presenza, nessuna esclusa, compreso l’uso dei laboratori, per tutti gli alunni all’interno delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado nonchè all’interno dei servizi socio educativi per la prima infanzia, fino a 36 mesi di età, pubblici e privati del Comune di Cosenza, con efficacia dal 12 aprile fino a sabato 17 aprile 2021 incluso”. È quanto previsto dall’ordinanza del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, a seguito della grave situazione epidemiologica che si registra da giorni in città.

