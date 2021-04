Covid | 9 789 nuovi casi e 358 decessi | il bollettino del 12 aprile 2021

(Di lunedì 12 aprile 2021)Italia,oggi 12: morti, contagi, guariti Notizia in aggiornamento Ultime 24 ore: 9.789: 358 Tamponi effettuati: Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi:totali:: Guariti: In Italia oggi, lunedì 12, si registrano 9.789e 358. Ieri erano stati 15.746 ie 331 i morti. Salgono a 352 i medici morti in Italia durante la pandemia. Notizia in aggiornamento Leggi anche: 1. Roma, i ristoratori tornano in piazza: tensione con la polizia DIRETTA; // 2. Vaccini, De Luca contro Draghi: “In Campania ...

Dall'inizio della pandemia, 623'126 casi di COVID-19 sono stati confermati in laboratorio su un ... In Svizzera si contano attualmente 14'789 persone in isolamento e 24'281 entrate in contatto con ... Sono 9.789 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 aprile, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino fornito da Protezione civile e ministero della Salute. Registrati inoltre 358 morti. Sono 9.789 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri ...