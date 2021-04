Covid, 352 i medici morti in Italia (Di lunedì 12 aprile 2021) Salgono a 352 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Angelo Ferrante, reumatologo, e Claudio Viano, medico di medicina generale, sono le ultime vittime ricordate nell”elenco caduti’ aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021) Salgono a 352 iindurante la pandemia di-19. Angelo Ferrante, reumatologo, e Claudio Viano, medico dina generale, sono le ultime vittime ricordate nell”elenco caduti’ aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri (Fnomceo). L'articolo proviene daSera.

