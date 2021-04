Covid-19 nel Sannio, il bollettino dell’Asl: più guariti che nuovi positivi (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 208 i tamponi processati dall’Asl di Benevento nelle ultime 24 ore per la ricerca del Covid-19. Dai tamponi processati, è emersa la positività al coronavirus per 30 persone. Di queste trenta persone, 3 rappresentano casi sintomatici, mentre 27 asintomatici. Si registra inoltre la negativizzazione di 46 persone. Nessun decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 208 i tamponi processati dall’Asl di Benevento nelle ultime 24 ore per la ricerca del-19. Dai tamponi processati, è emersa latà al coronavirus per 30 persone. Di queste trenta persone, 3 rappresentano casi sintomatici, mentre 27 asintomatici. Si registra inoltre la negativizzazione di 46 persone. Nessun decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

