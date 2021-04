Covid 19 | Ballarino presidente Sinod | “No allo stop dei vaccini a docenti e personale ATA”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ballarino

"È un intervento che abbiamo deciso per questioni di decoro urbano - spiega Germanà- . ... ma che in zona rossa, con le restrizioni, dovrebbero rimanere transennate per le norme. E ..."È un intervento che abbiamo deciso per questioni di decoro urbano - spiega Germanà- . ... ma che in zona rossa, con le restrizioni, dovrebbero rimanere transennate per le norme. E ...Antonino Ballarino-, ma è solo perché docenti e personale scolastico non devono esporsi ad alcun rischio di contagio e non devono trasformarsi in inconsapevoli veicoli di trasmissione del Covid 19.Antonino Ballarino-, ma è solo perché docenti e personale scolastico non devono esporsi ad alcun rischio di contagio e non devono trasformarsi in inconsapevoli veicoli di trasmissione del Covid-19.