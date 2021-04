Cosenza | Occhiuto chiude le scuole | ' Ospedale al collasso | situazione ingestibile'

Advertising

TheQ_continuum : @Nclosing123 @Antonio_Caramia @RobertoBurioni @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @ThManfredi… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Troppi contagi: a Cosenza, il sindaco Occhiuto chiude tutte le scuole fino al 17) è stato pubbl… - corrierelamezia : Cosenza, Occhiuto chiude scuole fino a sabato 17 aprile - CosenzaPage : Cosenza, Occhiuto chiude scuole fino a sabato 17 aprile - - - retewebitalia : Cosenza, sospesa la didattica in presenza: la decisione del sindaco Occhiuto - #retewebitalia #news #oggi #italia… -

Scuole: "Chiusura necessaria, istituti pieni di positivi"continua: "la situazione molto grave ed i dati del contagio superiori a tutto il resto della Calabria. Per questa ..."Non ho mai chiuso le scuole durante questo periodo ma adesso la situazione è diventata ingestibile", è quanto afferma il Sindaco di, MarioScuole di ogni ordine e grado chiuse anel giorno in cui in Calabria passa in zona arancione . Lo ha disposto il sindaco Mariocon un'ordinanza, in vigore da ...Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Cosenza nel giorno in cui la Calabria lascia la zona rossa per passare in quella arancione. Lo ha disposto il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto con un'ordinanza, ...Sempre utilizzando il proprio profilo Facebook, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, ha informato i cittadini dell’ordinanza di chiusura delle scuole a partire già da oggi, lunedì 12 aprile, e valida ...