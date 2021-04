Cos’è il greenwashing | l’ecologismo di facciata

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 aprile 2021) Oggi “essere green” è molto di moda. Alcune aziende pensano infatti che basti far finta di dimostrare un attaccamento all’ambiente e al pianeta per guadagnare punti in reputazione e immagine aziendale. Questo è il fenomeno del. Ma perché le aziende dichiarano di essere eco-friendly quando in realtà non lo sono? Si tratta a tutti gli effetti di una pratica ingannevole, usata come strategia di marketing da alcune aziende per dimostrare un finto impegno nei confronti dell’ambiente con l’obiettivo di catturare l’attenzione dei consumatori attenti alla sostenibilità, che oggi rappresentano una buona fetta di pubblico. Viene fatto attraverso campagne e messaggi pubblicitari o in qualche caso persino iniziative di responsabilità sociale. L’obiettivo delquindi è duplice: valorizzare la reputazione ambientale dell’impresa e ottenere i ...