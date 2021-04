Corso di aggiornamento obbligatorio per amministratori di condominio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 aprile 2021) Inizia il 7 maggio p.v. il III°diai sensi del DM140/2014. Il, della durata di 19 ore complessive oltre l’esame finale, si svolgerà nei giorni di venerdì 7, 14 e sabato 15 maggio on line nel rispetto degli ultimi DPCM. L’esame finale invece si terrà alla sede di ANACI Bergamo in via Vincenzo Bellini, 43 a Bergamo, poiché ad oggi il Ministero non si è ancora espresso sulla deroga alla normativa. Con il Decreto del Ministero della Giustizia nr 140 del 13 agosto 2014 è stato sancito l’obbligo per tutti glididi frequentare ogni anno formativo undidi almeno 15 ore e superane l’esame finale. Per anno formativo non si intende l’anno solare ma dal 9 ottobre all’8 ottobre ...