Corruzione, arrestati ex funzionario del Policlinico di Palermo e un imprenditore (Di lunedì 12 aprile 2021) PALERMO – Arrestati per corruzione un ex funzionario del Policlinico di Palermo e un imprenditore. Ai domiciliari sono finiti Maurizio D'Angelo, palermitano di 64 anni, ex segretario del dipartimento dei Servizi centrali dell'Azienda ospedaliera universitaria 'Paolo Giaccone', e Alessandro Caccioppo, messinese di 49 anni, ex rappresentante legale della 'Italy Emergenza cooperativa sociale', con sede nella città dello Stretto. I due sono accusati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'inchiesta, denominata 'Tutto in regola', sono indagate altre tre persone: due palermitani di 42 e 45 anni, T.I. e S.M.L., e un messinese di 76, G.F.

