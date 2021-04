Coronavirus: oggi in Sicilia 20 morti, 352 guariti e 1.110 nuovi casi positivi. Tutti i DATI ed i DETTAGLI (Di lunedì 12 aprile 2021) Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 12 Aprile: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti oggi, 12 Aprile, in Sicilia ci sono stati 20 morti, 352 guariti e 1.110 nuovi casi positivi al Coronavirus su 38.058 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 2,91% dei soggetti sottoposti a test. Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 187.597 persone su 1.339.180 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 14%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 7,13 persone per ogni positivo. Il bilancio aggiornato ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021), il bollettino della Regionedi12 Aprile: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti, 12 Aprile, inci sono stati1.alsu 38.058 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore inè risultato positivo il 2,91% dei soggetti sottoposti a test. Il numero dei casi indall’inizio della pandemia è di 187.597 persone su 1.339.180 soggetti sottoposti a test. La percentuale deisui controllati è del 14%. Insono state sottoposte a tampone 7,13 persone per ogni positivo. Il bilancio aggiornato ...

