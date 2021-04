Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 12 aprile 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Da oggi Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana arancioni; Sardegna in zona rossa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, lunedì 12 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DEL bollettino Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 9.789 nuovi positivi e 358 morti. Il tasso di positività è del 5,1%. Sono 3.593 (+8) i pazienti ricoverati nelle terapie intensive; nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.329 persone (+78). AGGIORNAMENTO NEWS Da oggi sono in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana mentre ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 aprile 2021) DaCalabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana arancioni; Sardegna in zona rossa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, lunedì 12andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DELNelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 9.789 nuovi positivi e 358 morti. Il tasso di positività è del 5,1%. Sono 3.593 (+8) i pazienti ricoverati nelle terapie intensive; nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.329 persone (+78). AGGIORNAMENTO NEWS Dasono in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana mentre ...

